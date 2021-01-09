السلطات الإندونيسية تعلن تحطم طائرة الركاب التي فقدت الاتصال معها وعلى متنها 62 شخصا في إحدى جزر #جاكرتا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 16:24

السلطات الإندونيسية تعلن تحطم طائرة الركاب التي فقدت الاتصال معها وعلى متنها 62 شخصا في إحدى جزر #جاكرتا

منذ 1 ساعة 9 January، 2021
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