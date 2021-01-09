العثور على أجزاء حطام في مياه جزيرة بولاو سيريبو شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من طائرة “سريويغايا إير” التي انقطع الاتصال بها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 14:14

العثور على أجزاء حطام في مياه جزيرة بولاو سيريبو شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من طائرة “سريويغايا إير” التي انقطع الاتصال بها (سبوتنيك)

منذ 46 mins 9 January، 2021
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