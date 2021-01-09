شركة ” تويتر” توقف حساب حملة ترامب الانتخابية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 11:48
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله:الاهتمام الامريكي والدولي بلبنان منذ 2005 محوره سلاح المقاومة ومصالح "اسرائيل"
السيد نصرالله: قضية انفجار المرفأ يجب أن تبقى وطنية ولا يجب تحويلها الى قضية طائفية أو مناطقية أو سياسية
السيد نصرالله: حزب الله سيتابع قضية انفجار المرفأ تحقيقا وقضاء ومحاسبة حتى النهاية ومصرون على الوصول الى النهاية العادلة
السيد نصرالله: يجب كشف نتيجة التحقيق في انفجار المرفأ ومعرفة ان كان عملا تخريبياً أو ناتجاً عن اهمال
السيد نصرالله: في قضية أودت بحياة أكثر من مئتي لبناني لا يصلح الحفاظ على التوازنات الطائفية والمطلوب تصحيح مسار التحقيق
السيد نصرالله: الأمريكيون لمسوا بأنفسهم خطورة سياسة ترامب الذي يمثل عينة عن الغطرسة السياسية والعسكرية الامريكية
السيد نصرالله: الضغوط الامريكية على المصارف اللبنانية أدت لنقل العديد من المودعين أموالهم الى مؤسسة القرض الحسن
السيد نصرالله: العقوبات الامريكية على حزب الله والمقربين منه وأداء المصارف اللبنانية ساهم بالتوجه نحو القرض الحسن
السيد نصرالله: مؤسسة القرض الحسن لم تكن لخدمة حزب أو طائفة أو بيئة معينة بل مفتوحة لكل الناس
السيد نصرالله: كل الحملة المدعومة امريكيا ضد مؤسسة القرض الحسن هدفها الترهيب وتخويف المساهمين والمستفيدين
السيد نصرالله: مؤسسة القرض الحسن لن تنهار والرد على الهجمة الامريكية ومن يدعمها هو وضع أموالنا في القرض الحسن
السيد نصرالله: لم يعد يحسن السكوت على الاتهامات القبيحة التي توجهها بعض المحطات الاعلامية اللبنانية ضد حزب الله
السيد نصرالله: لا يوجد مصدر رسمي ايطالي اتهم حزب الله في ما يتعلق بشحنة الكبتاغون وقضية المخدرات محرمة بالنسبة لنا
السيد نصرالله: نحن في حزب الله نحاسب أي فرد من أفراد الحزب في حال تبين انه يتعامل في هذا الامر ويتم فصله فوراً
السيد نصرالله: لا يجب أن نيأس في معركة مكافحة الفساد رغم أن هذه المعركة صعبة ومنظومة الفساد متجذرة
السيد نصرالله: ليس صحيحاً أن حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية لكسب الوقت حتى انتهاء ولاية ترامب
السيد نصرالله: أدعوا الى تجاوز الاعتبارات الخارجية والتركيز على التفاهم الداخلي في تشكيل الحكومة
حزب الله: العقوبات الأميركية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض تضاف إلى سلسلة الجرائم المتمادية بحق العراق
حزب الله: إذ ندين ونستنكر العقوبات الأميركية بحق الفياض نعتبرها وسام شرف على صدره تضاف إلى تاريخه في مواجهة الإرهاب
الصحة اللبنانية: تسجيل 5440 اصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الصين تؤكد مواصلة التحضيرات لزيارة بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان
فرض إغلاق في مدينة بريزبين الأسترالية خشية انتشار فيروس كورونا المتحور
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأربعاء قد تمّ "تحريضهم" من جانبه
وكالة الأنباء الكوريّة الشماليّة: كيم يقول إنّ كوريا الشماليّة تخطّط للتزوّد بغوّاصة نوويّة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
نيويورك تايمز: ترامب بحث مع مساعديه إمكانية إصدار عفو عن نفسه تحسبا لمعاقبة قضائية محتملة بعد انتهاء ولايته
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية لندن بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
شركة ” تويتر” توقف حساب حملة ترامب الانتخابية (سبوتنيك)
منذ 41 mins
9 January، 2021
ترامب
تويتر
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