شركة ” تويتر” توقف حساب حملة ترامب الانتخابية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2021 - 11:48

شركة ” تويتر” توقف حساب حملة ترامب الانتخابية (سبوتنيك)

منذ 41 mins 9 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة