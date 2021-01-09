إصابة ستة جنود فرنسيين في مالي بعد استهدافهم بسيارة انتحارية مفخخة

أعلنت قيادة القوات المسلحة الفرنسية مساء اليوم الجمعة عن إصابة ستة جنود فرنسيين من قوة “بارخان” في مالي بعد استهدافهم بسيارة مفخخة انتحارية.

وبحسب قناة بي.اف.ام نقلاً عن وزارة الجيوش ، أدى هجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة إلى إصابة ستة جنود فرنسيين في منطقة “غورما” جنوب البلاد.

وبحسب المعلومات التي أوردتها القناة فإن حياة الجنود المصابين “ليست بخطر”.

وقام المهاجم بمهاجمة عدد من جنود قوة “بارخان” الفرنسية الذين كانوا يقومون بعملية مشتركة مع القوات المالية مما أجبر الجنود الفرنسيين على اعتراضه وإطلاق النار عليه قبل أن يفجر نفسه في السيارة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ستة أيام على اعتداء قُتل خلاله – السبت الماضي- جنديان فرنسيان في منطقة ميناكا شمال شرق البلاد بعد انفجار عبوة ناسفة في عربتهم

المصدر: وكال سبوتنيك