السيد نصر الله: لا انفي مسؤولة الدولة لكن النسبة الاكبر من المسؤولية تقع على الناس وعليها ان تلتزم بالضوابط ونستطيع ان نخفف الاقفال لكن اذا التزم الناس بالضوابط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2021 - 23:16

السيد نصر الله: لا انفي مسؤولة الدولة لكن النسبة الاكبر من المسؤولية تقع على الناس وعليها ان تلتزم بالضوابط ونستطيع ان نخفف الاقفال لكن اذا التزم الناس بالضوابط

منذ 1 ساعة 8 January، 2021
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