السيد نصر الله : ارقام اصابات كورونا المرتفعة خطيرة جدا والناس لا ترحم نفسها ولا ترحم بعضها – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 8 2021 - 23:16
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله:الاهتمام الامريكي والدولي بلبنان منذ 2005 محوره سلاح المقاومة ومصالح "اسرائيل"
السيد نصرالله: قضية انفجار المرفأ يجب أن تبقى وطنية ولا يجب تحويلها الى قضية طائفية أو مناطقية أو سياسية
السيد نصرالله: حزب الله سيتابع قضية انفجار المرفأ تحقيقا وقضاء ومحاسبة حتى النهاية ومصرون على الوصول الى النهاية العادلة
السيد نصرالله: يجب كشف نتيجة التحقيق في انفجار المرفأ ومعرفة ان كان عملا تخريبياً أو ناتجاً عن اهمال
السيد نصرالله: في قضية أودت بحياة أكثر من مئتي لبناني لا يصلح الحفاظ على التوازنات الطائفية والمطلوب تصحيح مسار التحقيق
السيد نصرالله: الأمريكيون لمسوا بأنفسهم خطورة سياسة ترامب الذي يمثل عينة عن الغطرسة السياسية والعسكرية الامريكية
السيد نصرالله: الضغوط الامريكية على المصارف اللبنانية أدت لنقل العديد من المودعين أموالهم الى مؤسسة القرض الحسن
السيد نصرالله: العقوبات الامريكية على حزب الله والمقربين منه وأداء المصارف اللبنانية ساهم بالتوجه نحو القرض الحسن
السيد نصرالله: مؤسسة القرض الحسن لم تكن لخدمة حزب أو طائفة أو بيئة معينة بل مفتوحة لكل الناس
السيد نصرالله: كل الحملة المدعومة امريكيا ضد مؤسسة القرض الحسن هدفها الترهيب وتخويف المساهمين والمستفيدين
السيد نصرالله: مؤسسة القرض الحسن لن تنهار والرد على الهجمة الامريكية ومن يدعمها هو وضع أموالنا في القرض الحسن
السيد نصرالله: لم يعد يحسن السكوت على الاتهامات القبيحة التي توجهها بعض المحطات الاعلامية اللبنانية ضد حزب الله
السيد نصرالله: موضوع الاعلام يجب ان يعالج وإذا كان المطلوب معالجته من قبل الناس بتظاهرة واعتصام فيمكن أن يأتي هذا اليوم
السيد نصرالله: لا يوجد مصدر رسمي ايطالي اتهم حزب الله في ما يتعلق بشحنة الكبتاغون وقضية المخدرات محرمة بالنسبة لنا
السيد نصرالله: نحن في حزب الله نحاسب أي فرد من أفراد الحزب في حال تبين انه يتعامل في هذا الامر ويتم فصله فوراً
السيد نصرالله: لا يجب أن نيأس في معركة مكافحة الفساد رغم أن هذه المعركة صعبة ومنظومة الفساد متجذرة
السيد نصرالله: ليس صحيحاً أن حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية لكسب الوقت حتى انتهاء ولاية ترامب
السيد نصرالله: ننصح أي طرف ينتظر المفاوضات الامريكية الايرانية لتشكيل الحكومة أن يدرك أن هذا الامر ليس وارداً
السيد نصرالله: أدعوا الى تجاوز الاعتبارات الخارجية والتركيز على التفاهم الداخلي في تشكيل الحكومة
السيد نصرالله: نسبة الاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا كبيرة جداً بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان
السيد نصرالله: يجب على الناس الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا لحماية أنفسهم وعائلاتهم والاستهتار سيؤدي الى كارثة
الصحة اللبنانية: تسجيل 5440 اصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
طيران الشرق الاوسط: ابتداء من الاسبوع المقبل على المسافرين الى بريطانيا تقديم فحص PCR سلبي في غضون 72 ساعة قبل المغادرة
الرئيس عون: دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب بل كذلك تفسير الدستور
الرئيس بري: دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين وتفسير الدستور بقي من حق المجلس النيابي
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: علامات هزيمة معسكر التجويع والحصار بدأت تظهر
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابا فلسطينيا في القدس المحتلة بعد الاعتداء عليه بالضرب
مساعدة رئيسة مجلس النواب الأميركي: من المحتمل أن يصوت المجلس على محاكمة ترامب برلمانيا الأسبوع المقبل
نيويورك تايمز: ترامب بحث مع مساعديه إمكانية إصدار عفو عن نفسه تحسبا لمعاقبة قضائية محتملة بعد انتهاء ولايته
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية لندن بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السيد نصر الله : ارقام اصابات كورونا المرتفعة خطيرة جدا والناس لا ترحم نفسها ولا ترحم بعضها
منذ 1 ساعة
8 January، 2021
التعليقات
ذات صلة
الاطباءُ مُنهكون والمستشفياتُ على شفيرِ الاستسلام
الامامُ الخامنئي : لا نُصِرُّ على عودةِ واشنطن للاتفاقِ النووي ومستمرونَ بدعمِ حلفائنا
السيد نصر الله: لا انفي مسؤولة الدولة لكن النسبة الاكبر من المسؤولية تقع على الناس وعليها ان تلتزم بالضوابط ونستطيع ان نخفف الاقفال لكن اذا التزم الناس بالضوابط
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}