التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة المدورة في الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا ودراج من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2021 - 19:02

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة المدورة في الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا ودراج من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة

منذ 35 mins 8 January، 2021
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