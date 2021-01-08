التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة المدورة في الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا ودراج من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2021 - 19:02
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عن الاوضاع السياسية المحلية الليلة الساعة الثامنة والنصف مساء
الإمام السيد علي الخامنئي: الولايات المتحدة ترى مصالحها في زعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة وهي عامل عدم استقرار لها
الإمام السيد علي الخامنئي: واجبنا تلبية حلفائنا في المنطقة لتقويتهم وتواجدنا فيها يعزز الثبات والاستقرار وطرد داعش مثال
الإمام السيد علي الخامنئي: تواجد ايران في المنطقة أمر قطعي ويجب ان يستمر وإيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدولها
الإمام الخامنئي: صواريخنا اسقطت المسيرة الأميركية وقصفت قاعدة عين الأسد والعدو يحسب لهذه القوة الكثير من الحساب
الإمام الخامنئي: إيران ليست مستعجلة لعودة الولايات المتحدة الأميركية الى الاتفاق النووي ونحن مع الإلتزام مقابل الإلتزام
الإمام الخامنئي: اللقاح الإيراني المضاد لكورونا يبعث على الفخر ودخول اللقاح الأميركي والبريطاني إلى إيران ممنوع
الرئيس عون: دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب بل كذلك تفسير الدستور
الرئيس بري: دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين وتفسير الدستور بقي من حق المجلس النيابي
مساعدة رئيسة مجلس النواب الأميركي: من المحتمل أن يصوت المجلس على محاكمة ترامب برلمانيا الأسبوع المقبل
نيويورك تايمز: ترامب بحث مع مساعديه إمكانية إصدار عفو عن نفسه تحسبا لمعاقبة قضائية محتملة بعد انتهاء ولايته
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية لندن بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات
خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية للتغيّر المناخي: 2020 هي السنة الأعلى حرارة عالمياً بالتساوي مع 2016
دراسة أجرتها هيئة الأسواق المالية البريطانية: أربعة آلاف شركة مالية بريطانية مهدّدة بالإفلاس بسبب جائحة كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
اردوغان: ما حصل في مقر الكونغرس "وصمة عار للديموقراطية"
بكين تحذر واشنطن من أنها ستدفع ثمناً باهظاً إذا زارت سفيرتها في الأمم المتحدة تايوان
الشرطة الأميركية تعلن وفاة شرطي في أعقاب الاشتباكات مع مؤيّدين لترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول
مساعدة رئيسة مجلس النواب الأميركي: من المحتمل أن يصوت المجلس على محاكمة ترامب برلمانيا الأسبوع المقبل
نيويورك تايمز: ترامب بحث مع مساعديه إمكانية إصدار عفو عن نفسه تحسبا لمعاقبة قضائية محتملة بعد انتهاء ولايته
جونز هوبكنز: الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا جديدا للوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حيث بلغ نحو ال4000 وفاة
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية لندن بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات
الصحة العالمية تدعو أوروبا إلى بذل مزيد من الجهود في مواجهة وضع ينذر بالخطر بسبب انتشار سلالة متحورة من كورونا أشد عدوى
المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة: غوتيريش يخطط لإجراء زيارة افتراضية عبر الانترنت إلى لندن اعتبارا من الأحد
خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية للتغيّر المناخي: 2020 هي السنة الأعلى حرارة عالمياً بالتساوي مع 2016
دراسة أجرتها هيئة الأسواق المالية البريطانية: أربعة آلاف شركة مالية بريطانية مهدّدة بالإفلاس بسبب جائحة كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة المدورة في الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا ودراج من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة
منذ 35 mins
8 January، 2021
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