التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة المدورة في الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا ودراج من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة

تكثيف الاعتماد من بعض وسائل الاعلام اللبنانية على أخبار مغلوطة عن المقاومة سببه:

خطأ اعلامي عفوي

سياسة خاصة بكل وسيلة اعلامية

سياسة موجهة من جهات خارجية عرض النتائج