الامام الخامنئي: لا ثقة لنا بلقاحات كورونا الاميركية والبريطانية والفرنسية وممنوع دخولها الى ايران

شدد سماحة قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام علي الخامنئي على ان دخول اللقاحات من اميركا و بريطانيا الى ايران ممنوع واللقاح الفرنسي ليس لنا ثقة به ايضا.

وقال ان لقاحات الكورونا الأمريكية والبريطانية غير مسموح لها بدخول البلاد؛ لا ثقة بهم ولا اطمئنان إليهم. ليس من المستبعد أنهم يريدون تلويث الشعوب الأخرى. بالنظر إلى تجربة فرنسا في بيع الدم المصاب بالإيدز، اللقاح الفرنسي أيضاً غير موثوق به.

واضاف ان اللقاح الايراني الذي تم تحضيره يبعث على فخر و عزة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية مؤكدا ان الاختبارات الانسانية لهذا اللقاح بعون الله سبحانه وتعالى تتكل بالنجاح و هناك مساع حثيثة للحصول على لقاحات محلية اخرى.

وفي كلمة بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم ضد نظام الشاه تحدث عن الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم و اعرب عن امتنانه واشادته بالمشاركة الجماهيرية للشعبين الايراني والعراقي في المراسم التي أقيمت في البلدين بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهادهما و لفت الى ان الشهيدين ساهما في الكثير من الحركات التي زادت من بصيرة الشعب.

كما تطرق سماحة القائد الى حادثة الطائرة الاوكرانية وسقوطها في طهران مشددا على انها آلمت المسؤولين وقال: نعزي بدورنا ذوي الضحايا مع دعائنا بالرحمة لهم.

ووصف العالم الايراني البارز الشهيد فخري زادة وكذلك اية الله مصباح يزدي بأنهما من الشخصيات البارزة في ايران الذين تركا تراثا قيما لايران.

المصدر: ارنا