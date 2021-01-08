حسن: على الجميع التعاون واتخاذ اجراءات الوقاية من كورونا

تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن الجمعة حملة الفحوص الميدانية لوباء كورونا التي تقوم بها فرق تابعة للوزارة في الملعب البلدي في جونية.

وأكد حسن “استمرار مواكبة وزارة الصحة في المناطق كافة”، وأضاف “لدينا حملات ثابتة مع الترصد الوبائي على قاعدة يومين في الأسبوع في كل محافظة، كما هناك متابعة ميدانية وحملات يومية مع أقضية محددة”.

وقال حسن “نحن مستمرون في واجباتنا ونطلب من المواطنين الحزم في اتخاذ الاجراءات الوقائية”، وتابع “كل ما نقوم به هو لسلامة المجتمع ونتمنى على الجميع التعاون وتقدير جهود فرق الترصد والفرق التطوعية الميدانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام