حسن: على الجميع التعاون واتخاذ اجراءات الوقاية من كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2021 - 18:42

حسن: على الجميع التعاون واتخاذ اجراءات الوقاية من كورونا

منذ 2 ساعة 8 January، 2021
الوزير حمد حسن
لبنان

تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن الجمعة حملة الفحوص الميدانية لوباء كورونا التي تقوم بها فرق تابعة للوزارة في الملعب البلدي في جونية.

وأكد حسن “استمرار مواكبة وزارة الصحة في المناطق كافة”، وأضاف “لدينا حملات ثابتة مع الترصد الوبائي على قاعدة يومين في الأسبوع في كل محافظة، كما هناك متابعة ميدانية وحملات يومية مع أقضية محددة”.

وقال حسن “نحن مستمرون في واجباتنا ونطلب من المواطنين الحزم في اتخاذ الاجراءات الوقائية”، وتابع “كل ما نقوم به هو لسلامة المجتمع ونتمنى على الجميع التعاون وتقدير جهود فرق الترصد والفرق التطوعية الميدانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة