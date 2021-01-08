العدو الاسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الجمعة العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة من بينهم مسنا من مدينة رام الله وآخرين من أحياء القدس.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات العدو اعتقلت المواطن سعيد عرمي الملقب بشيخ الجبل بعد مداهمة منزله في بلدة دير جرير شرق رام الله”، وتابعت “في بلدة الطور بالقدس اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان”، واضافت “في جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بعد اقتحام اليات الاحتلال لمخيم جنين”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات العدو اعتقلت مواطنا من بلدة حلحول بالخليل”، وأفادت ان “جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن طارق صبحي عمران (32 عاما) عبثت بمحتوياته قبل أن تقوم باعتقاله”.

المصدر: فلسطين اليوم