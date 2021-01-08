قطر: اتفاق المصالحة الخليجية لن يؤثر على علاقات الدوحة بطهران وأنقرة

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن المصالحة الخليجية المنبثقة عن التوقيع على “إعلان العلا” لن تؤثر على علاقة الدوحة بطهران وأنقرة.

وأكد وزير الخارجية القطري في حديثه مع صحيفة “فاينانشل تايمز” أن بلاده وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب و”الأمن العابر للحدود الوطنية” وتعليق القضايا القانونية المتعلقة بالمقاطعة، لكنه أشار إلى أن الاتفاق “لن يؤثر على علاقة قطر بإيران وتركيا”.

ولفت إلى أن علاقات الدوحة الثنائية بالبلدان الأخرى “ناجمة عن القرارات السيادية والمصلحة الوطنية”.

كما أكد وزير الخارجية أن قناة “الجزيرة” القطرية “لن تطرأ عليها أي تغييرات”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد وضعت 13 شرطا للدوحة لإنهاء المقاطعة تتضمن إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وقطع العلاقات بجماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات بإيران.

المصدر: روسيا اليوم