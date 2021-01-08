سلامي: كان سماحة السيد حسن نصر الله والحاج قاسم سليماني روحا واحدة في جسدين لقد كنت ألاحظ هذا الامر في كلام الحاج قاسم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2021 - 01:06
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عن الاوضاع السياسية المحلية الجمعة الساعة الثامنة والنصف مساء
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يزور بكركي ويهنئ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالاعياد
الصحة اللبنانية: تسجيل 4774 اصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
بدء تطبيق إجراءات الاقفال العام في لبنان الذي يستمر حتى الأول من شباط/فبراير المقبل وسط تفاوت بنسبة الالتزام بين المناطق
كتلة الوفاء للمقاومة: يجب التشدد في تطبيق اجراءات الاقفال العام للحد من انتشار فيروس كورونا
كتلة الوفاء للمقاومة: لضرورة إعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة ومواصلة التشاور للتوصل الى صيغة حكومية
الجيش اللبناني: زورق حربي تابع للعدو الصهيوني خرق المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على أربع مراحل
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي للمنار: صواريخنا قادرة على إصابة الأهداف الثابتة والمتحرّكة بدقّة تبلغ مئة بالمئة
اللواء سلامي للمنار: لن تكون السفن الحربيّة بمأمن من صواريخنا البالستية التي تمتلك سرعة فائقة
اللواء سلامي للمنار: مستعدّون لخوض حرب طويلة الأمد وبعدد أهداف كبير وقادرون على ضرب عدّة أهداف في وقت واحد
اللواء سلامي للمنار: الأمريكيّون ليسوا في ظروف تسمح لهم بالدخول في حرب مع إيران بتحريض من السعوديّين والإسرائيليّين
اللواء سلامي للمنار: نعلن عن أنّنا لن نصفح ولن نتغاضى عن أيّ أرضٍ تكون مصدر تهديد للجمهوريّة الإسلاميّة
اللواء سلامي للمنار: سنقف بوجه أمريكا ونتصدّى لها بشكل كامل وسوف نكافح سياساتها وسندافع عن مصالح شعبنا
اللواء سلامي للمنار: نحن ندعم الشعب اللبناني العزيز وحزب الله المقتدر والعزيز وسنبقى مع هؤلاء الأعزّاء حتى النهاية
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية: قادرون على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة كانت وبسهولة سواء 40 أو 60 أو حتى 70%
بهروز كمالوندي: نص قانون البرلمان يسمح بانتاج اليورانيوم ونحن مستعدون ولدينا الامكانيات لذلك فور اتخاذ القرار
المستشارة السياسية للرئيس السوري بثينة شعبان: الشهيد سليماني مناضل من أجل الحرية وينشد العدالة لإخوانه في الانسانية
شعبان: العمل الارهابي ضد القائدين سليماني والمهندس كان دافعه تصفية ما يعنيه سليماني من مرجعية لمقاومة الاحتلال
السفير الايراني في دمشق جواد ترك آبادي: استشهاد الفريق سليماني أدى الى تدفق دماء جديدة في شرايين محور المقاومة
آبادي: انتصارات الجيش السوري من جوهر انتصارات محور المقاومة وسنبقى ندعمه حتى الانتصار الكامل
رئيس هيئة شؤون الأسرى: الامم المتحدة طالبت الاحتلال بتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأسرى الفلسطينيين
مستوطنون صهاينة يقتحمون مسجد ومقام النبي موسى شرق القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال
الاحتلال الصهيوني يعلن اغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين اعتباراً من صباح الجمعة ولمدة 10 أيام
إعلام العدو: السودان يوقع رسمياً على المشاركة في "اتفاقيات ابراهام" مع واشنطن كجزء من عملية التطبيع مع "إسرائيل"
فايسبوك يعلن اغلاق حساب الرئيس الامريكي دونالد ترامب حتى نهاية ولايته في 20 الشهر الجاري
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشنّ "هجوم على المؤسسات الديموقراطية"
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تدعو إلى تنحية الرئيس ترامب وتعتبره شخصاً خطيراً للغاية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
سلامي: كان سماحة السيد حسن نصر الله والحاج قاسم سليماني روحا واحدة في جسدين لقد كنت ألاحظ هذا الامر في كلام الحاج قاسم
منذ 3 ساعة
7 January، 2021
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