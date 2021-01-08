سلامي: كان سماحة السيد حسن نصر الله والحاج قاسم سليماني روحا واحدة في جسدين لقد كنت ألاحظ هذا الامر في كلام الحاج قاسم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2021 - 01:06

سلامي: كان سماحة السيد حسن نصر الله والحاج قاسم سليماني روحا واحدة في جسدين لقد كنت ألاحظ هذا الامر في كلام الحاج قاسم

منذ 3 ساعة 7 January، 2021
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