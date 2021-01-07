توقيف سوري في الضاحية بجرم ترويج دولارات مزورة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 30-12-2020، ادعى لدى فصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت مواطن حول إقدام أحد الأشخاص على شراء جهاز خلوي من ابنته في محلة فردان – كانت قد عرضته على أحد التطبيقات المخصص للبيع والشراء – مقابل مبلغ /600/ دولار تبين في ما بعد انه مزيف.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من هذه الفصيلة بتاريخ 5/1/2021 من توقيف المشتبه به في محلة الضاحية الجنوبية، ويدعى:

– م. ا. (مواليد عام 1994، سوري) بجرم ترويج عملة مزيفة وإقامة غير مشروعة، وضبط بحوزته هوية لبنانية وإجازة سوق مزورتان.

باستماعه، اعترف بما نسب إليه، وأنه يقوم بالاستحصال على المبالغ المزيفة من احدى البلدات البقاعية مقابل /200/ ألف ل. ل. لقاء كل /100/ دولار، كما تبين أنه من أصحاب السوابق بجرم تزوير.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين تعرضوا لعمليات مماثلة، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في محلة الاونيسكو – قرب وزارة التربية، أو الاتصال على الرقم: 771962/01 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام