السيناتور الجمهورية كيلي لوفلر: كنت أريد الاعتراض على نتائج الانتخابات ولكن أحداث اليوم جعلتني أغير موقفي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2021 - 07:02

السيناتور الجمهورية كيلي لوفلر: كنت أريد الاعتراض على نتائج الانتخابات ولكن أحداث اليوم جعلتني أغير موقفي

منذ 3 ساعة 7 January، 2021
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