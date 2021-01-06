العدو الاسرائيلي يتوغل بأراضي قطاع غزة ويستهدف الصيادين في بحره

توغلت قوات العدو الاسرائيلي الأربعاء في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر، كما استهدف مراكب الصيادين في البحر غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عدة آليات عسكرية اسرائيلية توغلت في أراضي المواطنين بمنطقة الفخاري شرق خان يونس وسط إطلاق نار وقنابل دخانية في المكان”، وأوضحت أن “جرافات الاحتلال قامت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين ووضعت سواتر ترابية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية في الاجواء الشرقية لخان يونس”.

من جهة ثانية، لفتت المصادر الى ان “زوارق بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة شاطىء منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة وهي على بعد نحو ثلاثة اميال وأجبرتها على الخروج من البحر وسط إطلاق وابل من نيران الأسلحة الرشاشة وفتح خراطيم المياه صوبها”.

المصدر: فلسطين اليوم