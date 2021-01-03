الرئيس روحاني: نأمل بشراء وايصال لقاح كورونا خلال الأسابيع القادمة

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، أن حكومته جادة في توفير لقاح كورونا ومن المؤمل أن يتم شراؤه وايصاله الى البلاد خلال الأسابيع القادمة ، موضحاً أن اولوية التلقيح ستكون للكوادر الطبية والصحية وكبار السن. وخلال جلسة للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة ، أوضح روحاني أن وزارة الصحة والبنك المركزي قدما تقارير للحكومة عن نشاطاتهما في توفير لقاح كورونا من مناشئ مختلفة خارج البلاد.

ودعا روحاني وزارة الخارجية ومؤسسة التخطيط والميزانية والبنك المركزي للوقوف الى جانب وزارة الصحة بهدف شراء لقاح كورونا وايصاله الى البلاد في أسرع وقت. كما تطرق الرئيس روحاني الى ميزانية العام القادم، قائلاً أنه “في ظل تجارب السنوات الثلاث الأخيرة في مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة، فإن الحكومة وبالاستفادة من هذه التجارب نظمت الميزانية القادمة بشكل يساهم في التنمية الاقتصادية ويقدم الدعم للاوضاع المعيشية للمواطنين”. واضاف أن “ميزانية العام تجنبت كل ما من شأنه أن يزيد من الضغوط الاقتصادية على أبناء الشعب”، داعيا الى رسم افق ايجابية ومطمئنة على صعيد التنمية الاقتصادية والحالة المعيشية للمواطنين.

المصدر: ارنا