الآف العراقيين يتوافدون إلى ساحة التحرير للمشاركة في “مليونية ذكرى قادة النصر”

توافد آلاف العراقيینمن جميع المحافظات منذ ساعات الصباح الأولى إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في المسيرة المليونية بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس ورفاقهما. ومن المقرر أن تبدأ التظاهرة عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد، إذ أن التوافد مستمر الى ساحة التحرير على شكل مجموعات ترفع لافتات منددة بالاحتلال الأمريكي، إضافة إلى اعلام العراق والحشد الشعبي وصورا للشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس.

يذكر ان قائد قوة القدس”التابعة للحرس الثوري الايراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس استشهدا مع مرافقيهما فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير عام 2020 في هجوم ارهابي اميركي بطائرتين مسيرتين في محيط مطار بغداد.

المصدر: ارنا