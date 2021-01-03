الحرس الثوري الايراني: سليماني أحبط هدف امريكا لتقسيم المنطقة

أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للحرس الثوري الايراني العميد رمضان شريف، أن الولايات المتحدة “كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية في المنطقة، لكن الشهيد سليماني أوجد وقاد جبهة عرقلت الأهداف الأمريكية وحالت دون تحقيق أهداف الاستكبار”.

واضاف العميد شريف في تجمع إعلامي مساء السبت بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وافتتاح مهرجان أبوذر، أن “تشكيل قوة إسلامية قوية لأول مرة خلال المئتي عام الماضية، أسهم في قيام المسلمين والقتال في صف واحد ضد العدو المشترك، وكان هذا هدفا أرعب العدو، وهو ما قام به القائد سليماني في ظل قيادة قائد الثورة الاسلامية”.

وأضاف، أن “الأمريكيين لم يتوقعوا أن يصبح الحاج قاسم بطلا قوميا، لقد سعوا الي تشويه صورة سليماني وحرس الثورة الاسلامية لمدة 10 سنوات، وبالنتيجة تحقق ما أراد الله”.

وفي إشارة إلى مراسم التشييع التاريخي للشهيد سليماني، أشار العميد شريف الى “أننا في حرس الثورة لم نتوقع هذا الحضور المليوني في مراسم التشييع ، وقائد الثورة الاسلامية اطلق على هذا اليوم اسم “يوم الله”، مما جعل الأمريكيين يشعرون بالرعب”.

المصدر: ارنا