جمعية الصليب الأحمر: لا صحة للخبر المتداول عن توقف الجمعية عن نقل المسنين المصابين بكوفيد19 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2021 - 00:44

جمعية الصليب الأحمر: لا صحة للخبر المتداول عن توقف الجمعية عن نقل المسنين المصابين بكوفيد19

منذ 51 mins 2 January، 2021
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