المحكمة الشرعية العليا تقضي بحق ليليان شعيتو المصابة في انفجار المرفأ بأن ترى ابنها الرضيع

أصدر رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا الشيخ محمد كنعان، قرارا حول قضية حرمان المصابة في انفجار مرفأ بيروت ليليان شعيتو وحرمان عائلتها من رؤية طفلها الرضيع حتى بعد تحسن صحتها، وقضى القرار بمنع سفر الطفل وتسليمه الى جدته والدة امه اربع ساعات يوميا، بهدف تقريبه من امه المصابة.

ونص القرار، على “إبلاغ سائر الأجهزة الأمنية والقضائية وجميع المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان ريثما يصار الى اجراء اللازم وفقا للشرع والقانون، وذلك بعد ان تواصل المفتش العام للمحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن الشامي والنائب العام فيها القاضي بلال وزني مع رئيس المحكمة العليا الشيخ محمد كنعان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام