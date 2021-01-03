المحكمة الشرعية العليا تقضي بحق ليليان شعيتو المصابة في انفجار المرفأ بأن ترى ابنها الرضيع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 3 2021 - 00:42

المحكمة الشرعية العليا تقضي بحق ليليان شعيتو المصابة في انفجار المرفأ بأن ترى ابنها الرضيع

منذ 2 ساعة 2 January، 2021
ليليان شعيتو
لبنان

أصدر رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا الشيخ محمد كنعان، قرارا حول قضية حرمان المصابة في انفجار مرفأ بيروت ليليان شعيتو وحرمان عائلتها من رؤية طفلها الرضيع حتى بعد تحسن صحتها، وقضى القرار بمنع سفر الطفل وتسليمه الى جدته والدة امه اربع ساعات يوميا، بهدف تقريبه من امه المصابة.

ونص القرار، على “إبلاغ سائر الأجهزة الأمنية والقضائية وجميع المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان ريثما يصار الى اجراء اللازم وفقا للشرع والقانون، وذلك بعد ان تواصل المفتش العام للمحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن الشامي والنائب العام فيها القاضي بلال وزني مع رئيس المحكمة العليا الشيخ محمد كنعان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

ليليان شعيتو

إستفاقة إحدى جريحات انفجار المرفأ بعد غيبوبة طويلة

بعد مرور 5 اشهر على اصابتها في انفجار بيروت استفاقت المواطنة ليليان شعيتو من الغيبوبة في اليوم الأول من السنة الجديدة. وكانت شعيتو، وهي من بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، ترقد على سريرها في المستشفى غارقةً في غيبوبة، منذ الرابع من آب الماضي، إذ صادف وجودها في أحد محال أسواق بيروت وسط ...