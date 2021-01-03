توجه آلالاف المحبين الى #مطار_بغداد لاحياء الذكرى الاولى لاستشهاد القادة حيث غصت شوارع المطار بالسيارات (اعلام الحشد الشعبي) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2021 - 00:42

توجه آلالاف المحبين الى #مطار_بغداد لاحياء الذكرى الاولى لاستشهاد القادة حيث غصت شوارع المطار بالسيارات (اعلام الحشد الشعبي)

منذ 2 ساعة 2 January، 2021
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