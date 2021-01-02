التحكم المروري : جريح نتيجة اصطدام سيارة بحائط نفق #المطار الثاني باتجاه #بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2021 - 22:24

التحكم المروري : جريح نتيجة اصطدام سيارة بحائط نفق #المطار الثاني باتجاه #بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج

منذ 27 mins 2 January، 2021
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