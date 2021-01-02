وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 10 وفيات و2520 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2021 - 19:46

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 10 وفيات و2520 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 56 mins 2 January، 2021
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