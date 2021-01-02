مستوطنون صهاينة يعتدون على مزارعين فلسطينيين بالضفة المحتلة

هاجم مستوطنون صهاينة السبت مزارعين فلسطينيين في مسافر يطا بالضفة المحتلة، ومنعوهم من حراثة أراضيهم تحت حماية جيش العدو الاسرائيلي.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن “عددا من مستوطني مستوطنات متسبي يائير وبيت يتير وأولاد يعقوب داليا، اعتدوا بالضرب على مزارعين عزّل من عائلة النواجعة قرب قرية أم لخوص، محاولين منعهم من حراثة أراضيهم”.

وأشار الجبور إلى أن “عراكا بالأيدي وقع بين المواطنين والمستوطنين، وأصيب إثره عدد من المزارعين برضوض وكدمات”، وناشد “الجهات الحقوقية والدولية التدخل لوضع حد لعربدة المستوطنين التي تتواصل بحماية قوات الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم