الصحة الفلسطينية: تسجيل 25 حالة وفاة و1064 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت انه تم تسجيل 25 حالة وفاة و1064 إصابة جديدة بوباء كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الوفيات التي تم تسجيلها في فلسطين، جاءت على النحو الآتي، 14 حالة وفاة في الضفة الغربية: طولكرم 1، رام الله 4، ضواحي القدس 3، جنين 1، نابلس 2، الخليل 3، قطاع غزة 11 حالة وفاة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا (12)، سلفيت (22)، طولكرم (43)، رام الله (102)، ضواحي القدس (17)، بيت لحم (29)، جنين (55)، نابلس (42)، الخليل (25)، قلقيلية (5)، طوباس (8)، قطاع غزة (704)”.

المصدر: فلسطين اليوم