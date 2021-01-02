بركة: الشهيد سليماني كان عقبة أمام مشروع دول الاستكبار في المنطقة

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن أحمد بركة أن”الشهيد الحاج قاسم سليمان كان يمثل عقبة أمام مشروع دول الاستكبار الممثلة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة”.

وقال بركة خلال مشاركته في فعالية تأبينية بالعاصمة صنعاء إن”الشهيدين القائدين سليماني والمهندس استشهدا وهما مقبلان غير مدبران وهذا مبعث فخر لأمتنا وهو تواجه قوى الاستعمار والاحتلال، وكلنا إصرار على إكمال الطريق الذي سار عليه الشهداء”.

ولفت إلى أن”الشهيد سليماني كان يشكل تحديا كبيرا لأمريكا وإسرائيل حيثما تواجد”، مشيرا إلى أن”تاريخ المنطقة شاهدا على السجل الجهادي للشهيد سليماني”.

وأكد بركة أن”القضية الفلسطينية كانت تستحوذ على قلب وعقل الشهيد سليماني فكان يرى أن كل حرب يخوضها هي حرب فلسطين”.

وتابع بالقول:” لقد كان الهم الأول للحاج قاسم سليماني وشغله الشاغل كيف أن يقدم النصرة لفلسطين ولا غرابة في ذلك فهو قائد فيلق القدس وشهيد القدس”.

وأوضح أن”بصمات الشهيد سليمان في نصرة فلسطين حاضرة فهو من أوصل الأسلحة إلى غزة المحاصرة ومنها تلك الصواريخ التي ضربت “تل أبيب” في 2012″.

وتابع أن”القائد الشهيد قاسم سليماني كان له الفضل في نقل المعارف والخبرات المختلفة لتصنيع الصواريخ بعيدة المدى إلى المقاومة في غزة وهو ما حصل بعد أن جرى التدريب في إيران”.

المصدر: المسيرة