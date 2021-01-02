صور تجمع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والفقيد الكبير آية الله الشيخ يزدي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2021 - 13:36

صور تجمع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والفقيد الكبير آية الله الشيخ يزدي

منذ 17 mins 2 January، 2021
يزدي
لبنان

 

المصدر: موقع المنار

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