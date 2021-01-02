صور تجمع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والفقيد الكبير آية الله الشيخ يزدي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2021 - 13:36
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
صور تجمع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والفقيد الكبير آية الله الشيخ يزدي
منذ 17 mins
2 January، 2021
لبنان
المصدر:
موقع المنار
اية الله يزدي
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