الجيش الروسي يرصد في 2020 إطلاق أكثر من 80 صاروخا باليستيا وفضائيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2021 - 09:48

الجيش الروسي يرصد في 2020 إطلاق أكثر من 80 صاروخا باليستيا وفضائيا

منذ 41 mins 2 January، 2021
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أخبار دولية - روسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الفضائية الروسية، اكتشفت أكثر من 80 عملية إطلاق للصواريخ الباليستية والفضائية في عام 2020.

وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها: “في إطار تنفيذ المهام القتالية في عام 2020، تمكنت منظومات الإنذار بالهجمات الصاروخية، وكذلك منظومات مراقبة المجال الفضائي وأنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، من رصد أكثر من 80 عملية إطلاق صاروخية وفضائية باليستية أجنبية ومحلية”.

في وقت سابق، أفادت التقارير بأن الجيش الروسي تعقب ورصد في عام 2019، أكثر من 70 عملية إطلاق صاروخية في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وكالات

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