أسقط مليارديراً هندياً من عرشه.. اللقاحات تقود مستثمراً صينياً ليصبح أغنى أغنياء آسيا

قالت وكالة Bloomberg الأميركية إن تشونغ شانشان، ملياردير المياه المعبأة ومستثمر اللقاحات الصيني، قد تجاوز رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، ليصبح أغنى رجل في القارة، لينهي بذلك عهد أمباني الذي تربع على عرش الأغنى في القارة “الصفراء” لأكثر من عامين، وذلك بعد أن نمت ثروة رجل الأعمال الصيني بأكثر من 70 مليار دولار في عام 2020.

وفق تقرير لموقع Business Insider الأميركي، الخميس 31 كانون الأول 2020، فإن صافي ثروة شانشان يقدر بنحو 77.8 مليار دولار وفقاً لمؤشر Bloomberg للمليارديرات، كما يحتل الآن المرتبة رقم 11 في قائمة أغنى شخص في العالم بعد لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة Oracle.

اللقاحات ضاعفت ثرواته

ورغم أن أمباني فقد للمركز الأول على مستوى آسيا، فهو ليس متأخراً كثيراً، إذ لا تزال ثروة رئيس شركة Reliance Industries تُقدّر بنحو 76.9 مليار دولار.

مصادر ثروة شانشان هي أدواره في منصب الرئيس لشركتين رئيسيتين: شركة Nongfu Spring لتعبئة المياه وشركة Beijing Wantai للصيدلة البيولوجية، التي تصنع اللقاحات ومعدات اختبار التهاب الكبد.

وسجلت Nongfu Spring إيرادات بقيمة 3.5 مليار دولار في عام 2019، بينما سجلت شركة الأدوية إيرادات قدرها 171 مليون دولار، بحسب Bloomberg.

في 2020، ارتفع صافي ثروة شانشان بشكل كبير حيث طرح شركتيه للاكتتاب العام. إذ طرحت شركة Beijing Wantai للصيدلة البيولوجية للاكتتاب العام في بورصة شنغهاي في نيسان، وأُقيم الاكتتاب العام الأولي لشركة Nongfu Spring بقيمة 1.1 مليار دولار في هونغ كونغ في أيلول، جاعلاً شانشان ثالث أغنى شخص في الصين بين عشية وضحاها.

“الذئب المنفرد” هو الاسم الذي يعرف به هذا الملياردير (66 عاماً)، حسب تقرير لوكالة Bloomberg، لأنه لا يشارك في المجموعات السياسية أو التجارية، ونادراً ما يظهر علناً أو يتحدث إلى وسائل الإعلام، وفقاً لصحيفة The Paper الصينية.

ونقلت الصحيفة تصريحاً لشانشان يقول فيه: “أنا شخص منعزل، ولا يهمني ما يفعله أو يفكر فيه زملائي”.

بحسب سيرته الذاتية، وُلد شانشان في عام 1954 في مدينة هانغتشو، ثم التحق بالجامعة المفتوحة في الصين وعمل مراسلاً صحفياً في الثمانينيات، قبل أن يؤسس شركة الأدوية Yangshengtang المحدودة. وفي 1996، أسس Nongfu Spring، ويدير حالياً بشكل مباشر مبيعاتها، وإدارة علاماتها التجارية والموارد البشرية بوصفه رئيساً تنفيذياً.

ورغم أن أمباني قد نُحِّي عن الصدارة الآن على يد شانشان، فهو لا يزال الـ12 في قائمة أغنى شخص في العالم. وفي عام 2020 نمت ثروته بأكثر من 18 مليار دولار، حيث حصل على استثمار بقيمة 5.7 مليار دولار من فيسبوك لشركته المتخصصة في خدمة الاتصالات المحمولة، واستثمار بقيمة 775 مليون دولار من KKR، شركة الاستثمار في الأسهم الأميركية. ولفترةٍ وجيزة، أصبح أمباني في آب 2020 رابع أغنى شخص في العالم.

ولم يرد ممثلو شركات شانشان وشركة أمباني على الفور على طلب موقع Business Insider للتعليق على هذا التقرير.

المصدر: عربي بوست