حماس: العلاقة مع الشهيد سليماني كانت عميقة وهو من أرسل الـ”كورنيت” الى غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 2 2021 - 05:36

حماس: العلاقة مع الشهيد سليماني كانت عميقة وهو من أرسل الـ”كورنيت” الى غزة

منذ 4 ساعة 2 January، 2021
حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

كشف القيادي في حركة “حماس” في فلسطين أسامة حمدان مساء الجمعة أن “الشهيد اللواء قاسم سليماني كان يتابع مع المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008 أولا بأول”.

وأكد حمدان أن “العلاقة بين الشهيد سليماني وقيادات حماس العسكرية والسياسية كانت عميقة، كما أنه لم يكن بعيدا عن معركة الفرقان (عدوان 2008) ومواكبة المقاومة لحظة بلحظة”.

ولفت حمدان إلى أن “ما كُشِف عن دور سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية هو جزء يسير حتى الآن”، واشار إلى أن ” الشهيد سليماني هو من أرسل صواريخ كورنيت المضادة للدروع إلى غزة”.

وأكد حمدان أن “الشهيد سليماني لعب دورا مهما في تعبئة صفوف المقاومين للاحتلال والاستكبار في المنطقة”، وشدد على أن “محور المقاومة بات أكثر قوة وقدرة وتماسكا عما كان عليه في الماضي”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة