التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2021 - 00:38

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

منذ 2 ساعة 1 January، 2021
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