“الجهاد”: لا يمكن لجم الإرهاب الصهيوني إلا بالمقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين يوسف الحساينة أن “مشهد إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي الجمعة على الشاب الفلسطيني الأعزل هارون رسمي أبو عرام (24 عاما)، من قرية التوانة شرق مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى لإصابته بشلل رباعي، يوثّق بالصورة الحية السلوك الإرهابي المنظم والمتوحش لجيش الاحتلال الذى تفوّق بإرهابه على سلوك عصابات الجريمة المنظمة”.

وقال الحساينة الجمعة إن “تعمد قوات الاحتلال في عمليات القمع والإرهاب لأبناء شعبنا العزل، أمام عدسات المصورين الصحفيين، يؤكد أن دولة الكيان ماضية في ازدراء المجتمع الدولي والاستخفاف بكل مؤسساته، وأيضا تجسيد لخرقها للمواثيق والمعاهدات الدولية”.

وأشار الحساينة الى أنه “لا يمكن لجم هذا التغول ووقف هذا الإرهاب المتواصل بحق المدنيين من أبناء شعبنا إلا بمقاومة شاملة من بينها المقاومة الشعبية للتصدى للعدوان والإرهاب الإسرائيلي”، وتابع “كما بخطوات عملية توفر لها المقاومة كل الإمكانيات والدعم والإسناد”، واعتبر ان “أول هذا الخطوات وقف الملاحقة الأمنية ووقف التنسيق الأمني وتوجيه الجماهير بكل مكوناتها للانخراط في مقاومة شعبية شاملة”.

المصدر: فلسطين اليوم