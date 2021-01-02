العدو الاسرائيلي أطلق مساء الجمعة عددا من القنابل المضيئة فوق محلة الكساير عند حدود بلدة ميس الجبل جنوب لبنان(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2021 - 00:38

العدو الاسرائيلي أطلق مساء الجمعة عددا من القنابل المضيئة فوق محلة الكساير عند حدود بلدة ميس الجبل جنوب لبنان(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 3 ساعة 1 January، 2021
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