العدو الاسرائيلي أطلق مساء الجمعة عددا من القنابل المضيئة فوق محلة الكساير عند حدود بلدة ميس الجبل جنوب لبنان(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2021 - 00:38
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السيد حسن نصر الله يتحدث في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يوم الأحد 6:00 مساء
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين سليماني وأبو مهدي المهندس في جامعة طهران
قائد قوة القدس في الحرس الثوري العميد قآني في ذكرى قادة النصر في طهران: الجريمة فتحت الباب لانتقام سيأتي
السيد صفي الدين في ذكرى قادة النصر في طهران: المقاومة ستمضي قدماً نحو الانتصارات ولن تستكين في الدفاع عن المظلومين
السيد صفي الدين: راية الشهيد القائد سليماني سترفع في يوم من الايام فوق قبة المسجد الاقصى
السيد صفي الدين: المقاومة أصبحت بعد جريمة اغتيال القائدين الكبيرين اشد اصرارا على تحرير المنطقة من الاحتلال الاميركي
السيد صفي الدين: عندما أطلت "داعش" برأسها لم يقف بوجهها إلا القائدان سليماني والمهندس فخلصا الأمة منها
السيد صفي الدين: المقاومة التي غذاها الشهيد سليماني ستبقى في كل الساحات والميادين
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في ذكرى قادة النصر:الشهيد سليماني هو الفلسطيني الأول الذي حمل هم فلسطين
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض في ذكرى قادة النصر: مدينون للشهيد سليماني وعلينا أن نكون بمستوى الوفاء له
مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ بدر الدين حسون في ذكرى قادة النصر: سوريا مع راية ايران وإننا قادمون
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: نحذر من لعبة التجويع والتطويق التي تديرها الغرف السوداء في بعض السفارات
المفتي قبلان: من يظن أنه يستطيع تجاوز الخطوط الحمراء في تأليف الحكومة تحت وطأة سياسة القهر والتجويع هو واهم
الصحة اللبنانية: تسجيل 2385 اصابة و11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزير الصحة حمد حسن للمنار: نحن نتوقع أن ترتفع إيجابية الفحوصات في الأسابيع المقبلة
وزير الصحة حمد حسن للمنار: ليس مبرراً لأي مواطن تحت أي ذريعة أن يستهتر بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
حمد حسن للمنار: لدينا تحديات أساسية اليوم أبرزها وجود 60 سريرا مخصصا لكورونا فقط في المستشفيات التي تم تجهيزها
حمد حسن للمنار: الاثنين سنرفع الصوت وليس هناك عذر لأحد وعلى المستشفيات الخاصة أن تتحمل المسؤولية
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون: نسبة الإشغال في المستشفيات تقارب الـ95%
هارون: نتخوّف من ازدياد عدد الإصابات بعد رأس السنة والطابة باتت في ملعب الناس الذين يعيش بعضهم حالة إنكار
البطريرك الراعي خلال عظة راس السنة: لا يحقّ لأحد أو لأيّ فريق أن يعرقل تشكيل الحكومة من أجل حسابات آنيّة أو مستقبليّة
اصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بعد اطلاق جنود الاحتلال القنابل الغازية على مسيرة منددة بالإستيطان شرق نابلس
اصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في منطقة لتوانة شرق مسافر يطا جنوب الخليل
اصابة 11 فلسطينيا برصاص الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
الحوزة العلمية تنعى اية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي الذي رحل بعد صراع مع المرض
بركست يدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من العام وبريطانيا تتوقف عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي
منظمة الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح فايزر ـ بايونتيك
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قادة الإتحاد الأوروبي يوقعون رسمياً على اتفاق بريكست الذي يقضي بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وفد من حزب الله زار عددا من الفاعليات والبلدات المسيحية في منطقة صيدا معايدا بميلاد السيد المسيح (ع)
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
العدو الاسرائيلي أطلق مساء الجمعة عددا من القنابل المضيئة فوق محلة الكساير عند حدود بلدة ميس الجبل جنوب لبنان(الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 3 ساعة
1 January، 2021
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