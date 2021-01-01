مستشفى الحريري: لدينا 88 مصابا و36 حالة حرجة وحالتا وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2021 - 18:50

مستشفى الحريري: لدينا 88 مصابا و36 حالة حرجة وحالتا وفاة

منذ 3 mins 1 January، 2021
مشفى الحريري
لبنان

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid 19 بوجود 88 مصابا داخل المستشفى و36 حالة حرجة وحالتي وفاة.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 400 فحص.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 25.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 820 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 36.
– حالات وفاة: 2.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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