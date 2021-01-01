خلية إتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 13 إصابة جديدة

أفاد التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون عن مستجدات كورونا، وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، بتسجيل 13 إصابة جديدة: 5 الطيبة – 2 مجدل سلم – 2 عديسة – 4 خيام.

حالات وافدة : لا يوجد

حالات الشفاء: ست حالات: 5 الصوانة – 1 عديسة.

حالات الوفاة: لا يوجد.

وأشار الى أن عدد المصابين في قرى الاتحاد، ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه، بلغ 996 إصابة و 758 حالة شفاء و29 حالة وفاة. يوجد حاليا قيد المتابعة 176 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 168 منهم قيد الحجر المنزلي و8 حالات تتلقى العلاج في المستشفى.

وذكرت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل، أنها بالتعاون مع طبابة القضاء “هي المخولة إصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا”، آملة من “أهلنا الكرام عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن الخلية”.

ولفت الاتحاد “أهلنا الكرام إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام