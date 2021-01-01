النخالة في الذكرى الاولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس: الشهيد سليماني هو الفلسطيني الأول والإسلامي الأول

أكد الأمين العام لـ”حركة الجهاد الإسلامي” في فلسطين القائد زياد نخالة أن “الشهيد القائد قاسم سليماني كان يقف دائمًا على خط النار ويوم استشهاده كان الفلسطيني الأول والإسلامي الأول”.

وقال نخالة خلال مراسم احياء الذكرى الاولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس إن “الصواريخ التي أصابت عاصمة كيان العدو كان الشهيد سليماني هو من أشرف على وصولها للمقاومة”، لافتا إلى أن “الشهيد سليماني كان حاضرًا في كل جبهات القتال وفي جبهة فلسطين على نحو خاص”.

وأضاف أن “الشهيد سليماني كان عقبة أمام مشاريع الشيطان الأكبر”، مؤكدا أن “دم الشهداء هو شريان الحياة لشجرة المقاومة والجهاد والحرية”.

المصدر: فلسطين اليوم