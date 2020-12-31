اليمن:طيران التحالف السعودي يشن غارة على مطار صنعاء الدولي وغارتين على منطقة سنحان جنوب صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2020 - 05:42

اليمن:طيران التحالف السعودي يشن غارة على مطار صنعاء الدولي وغارتين على منطقة سنحان جنوب صنعاء

منذ 4 ساعة 31 December، 2020
أخبار موقع المنار

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