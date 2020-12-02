وفيات كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 276300 حالة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 13 مليونا و447 ألفا و627 حالة.

وأفادت بتسجيل زيادة بـ152 ألفا و22 إصابة عن الحصيلة السابقة.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 267 ألفا و302 حالة بعد تسجيل 1251 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل يوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: وكالة رويترز