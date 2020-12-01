رئيس بلدية العباسية: شفاء 30 حالة في البلدة

أعلن رئيس بلدية العباسية في قضاء صور علي عزالدين في بيان، “شفاء 30 شخصا كانوا أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرا في البلدة، حيث تمت معالجتهم في الحجر الصحي بعد رعاية تامة من وزارة الصحة ووحدة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور”.

وشكر عز الدين “وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وعلى رأسها رئيسها حسن دبوق ومديرها مرتضى مهنا وطبيب القضاء الدكتور وسام غزال، على جهودهم الكبيرة التي بذلت من اجل رعاية المصابين والاهتمام بهم لحين شفائهم”، مجددا دعوته المواطنين الى “الالتزام بالوقاية الصحية واحترام مسافات التباعد ووضع الكمامات وغسل اليدين للحد من انتشار فيروس كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام