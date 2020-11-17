غرفة التحكم المروري: سقوط 6 جرحى في 5 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 07:46
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الرئيس عون يؤكد على أهمية الوجود المسيحي في منطقة المشرق العربي لضمان التنوع والانفتاح والتسامح بين الأديان
الرئيس عون يبرق إلى نظيره السوري معزيا بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم
حزب الله يعزي الرئيس الأسد برحيل الوزير المعلم: سوريا فقدت رجلا كبيرا كان مدافعا عن وحدتها واستقرارها
حزب الله: الراحل كان مؤيدا وناصراً وداعما بقوة للقضية الفلسطينية والمقاومة في جنوب لبنان ووقف الى جانب الشعب اللبناني
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الرئيس بري يقدم تصريحا عن الذمة المالية الى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب عملا بقانون الإثراء غير المشروع
رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان يبرق للرئيس السوري بشار الأسد معزيا بوفاة الوزير وليد المعلم
وزير الداخلية اللبناني يؤكد التشدد في مواجهة ظاهرة استخدام بطاقات اعلامية مزورة للمرور والتنقل في أيام الإقفال التام
الرئيس حسان دياب يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة كورونا والاجراءات المتعلقة بقرار الاقفال العام
اللجنة الوزارية الخاصة بمكافحة كورونا تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات كي يضمن اللبنانيون سلامتهم من الوباء
وزير الصحة: النتائج الفعلية للاقفال تتضح نهاية الأسبوع ولقاح كورونا مرتقب في الربع الأول من العام المقبل
الصحة اللبنانية: تسجيل 1016 اصابة جديدة بفيروس كورونا من اصل 5216 فحصاً و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس: إرجاء الاضراب العام الى ما بعد 30 الحالي بسبب الاقفال
مصرف لبنان يذكر المصارف بالزامية تطبيق قرار التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج ووجوب التقيد الفوري
المكتب السياسي لحركة أمل: للإسراع في تشكيل الحكومة وعدم الوقوف أمام الحسابات الضيقة وللإلتزام بالورقة الفرنسية الإصلاحية
مصادر المنار: الموفد الفرنسي باتريك دوريل وصل الى بيروت متبنيا وجهة نظر الرئيس المكلّف سعد الحريري
مصادر المنار: دوريل سمع من كل الذين التقاهم وجهات نظر مغايرة لكنّها لم تغيّر في تبنّيه لرأي الحريري في التأليف
مصادر المنار: دوريل وأثناء لقائه سياسيين ضدّ العهد حمّل مسؤولية تأخير ولادة الحكومة لرئيس الجمهورية وباسيل وحلفائه
مصادر المنار: لم يتوان الموفد الفرنسي في بعض لقاءاته عن تزكية أسماء لبعض الحقائب الأساسية وهي أسماء يريدها الحريري
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: اتهامي بعرقلة تأليف الحكومة نغمة قديمة ونحن حتى الساعة لم نضع لا شرط ولا مطلب
باسيل: سبب عدم التأليف حتى الان هو ان الوعود المعطاة للداخل غير متناسبة مع الوعود المعطاة للخارج
باسيل: كلام السفيرة الاميركية دورثيا شيا محاولة فاشلة لدق الاسفين وفك التحالف مع حزب الله
CNN: صدور اوامر لوزارة الدفاع بسحب القوات الامريكية من افغانستان والعراق خلال الفترة المتبقية من ادارة ترامب
وكالة الانباء الاذربيجانية: قرار ارسال القوات التركية خطوة ضرورية وتخدم مصالحنا القومية والوطنية
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع امطار خفيفة وثلوج على 2200 متر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
غرفة التحكم المروري: سقوط 6 جرحى في 5 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 8 mins
17 November، 2020
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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