عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 17 تشرين الثاني 2020

العناوين

الأخبار :

– واشنطن تمنع تأليف الحكومة

– تقييم سرّي إماراتي لابن سلمان: متهوّر، فاشل، سلطوي!

– : Rapid test لبنان في ذروة التفشّي؟

– الدولارات لن تأتي قبل التدقيق الجنائي؟

– عون يرفض الضغوط الأميركية: قهوجي مديراً للمخابرات الخميس؟

– استقالة من لجنة الرقابة على المصارف

– أرمينيا تحصد زرع الفراق عن روسيا: آذربيجان انتصرت… ماذا الآن؟

البناء

– مشرفيّة مثل لبنان في تشييع المعلم… وتعازٍ للأسد من عون وبرّي وحزب الله وحردان ومراد

– بومبيو يرسم سقف لقائه بماكرون بعزل حزب الله عن حكومة تؤيّدها واشنطن

– عون والحريري: تشاور حكوميّ… وباسيل: سأعتزل السياسة إذا ثبتت تهم الفساد

الديار :

– اجتماعات باريس “تحبط” الفرنسيين : لا تراجع اميركي ‏عن مواجهة حزب الله

– السفيرة الاميركية “تنصح” دياب بتفعيل الحكومة ‏المستقيلة للضغط على الحريري !

– المواجهة مستمرة مع فيروس “كورونا” ورقم قياسي ‏في عداد محاضر الضبط

اللواء :

– ‎وزير المال يحذّر من “نهاية لبنان”.. وسلامة في باريس على عجل‎!‎

– استغراب فرنسي لتدخلات بومبيو..

– احتجاجات في طرابلس ضد الإقفال

الجمهورية :

– إجتماعات الاليزيه لم تثلج الصدور.. ‏وباريس استقبلت بومبيو لياقةً

– التأليف ينسحب الى لقاءات سرية

– بومبيو: بحثنا تأثير حزب الله

النهار :

– هل يقدم الحريري مسودته لاختراق التعطيل؟

الأنباء :

– تعطّل التأليف يضيّق الخيارات. .

– باريس تتجه لاستبدال مؤتمر الدعم واستبعاد لبنان ‏الرسمي

الاسرار

البناء

– علّقت مصادر نيابيّة على تصريحات وزيري الخارجية الأميركية والفرنسية من باريس حول لبنان التي تعتبر حزب الله سبباً لأزمات لبنان بالقول إن لا حكومة في لبنان، وإن المسعى الفرنسيّ مجمّد وإن الرئيس الأميركي وإدارته لن يسمحا بهوامش أوروبيّة تجاه السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

– قال وزير خارجية سابق لدولة أوروبية إن وزير الخارجية السورية الراحل وليد المعلم يشكل خسارة لصديق لأوروبا، لأنه كان مثالاً للدبلوماسية الوطنية الشرقية التي كانت شريكاً تستند إليه أوروبا في شراكتها مع الشرق وإن الالتزام الأوروبي بالسياسات الأميركية تسبب بخسارة اوروبا لهذه الصداقة، والأهم لخسارة حضورها وتعميق الهوة بين الغرب والشرق.

النهار‎

– قال نائب سابق ان النواب الحاليين يتسابقون على تقديم مشاريع لاعفاءات ضريبية بذريعة خدمة ‏المواطنين من دون اي اعتبار لوضع الخزينة العامة التي تتقلص مداخيلها‎.‎

– يُنقل عن أحد المشاركين في لقاء مع مرجع نيابي بارز، أنّ الاخير لن يتمكن هذه المرة من تدوير ‏الزوايا لأنّ المسألة تتخطى الحكومة وتدخل في سياق صراع إقليمي ودولي، مبدياً تشاؤمه من أي ‏حلول بين رئيس تيار بارز والرئيس المكلف‎.‎

– ردد أحد أصحاب المصارف في لقاء اجتماعي أنّ البلد سيمر بأيام قاسية جداً، إذ لم يدخل مصرفه ‏ولبنان أي دولار منذ فترة طويلة، وهذا الأمر يبدو انه سيستمر في المرحلة المقبلة‎.‎

اللواء‎

– يدور خلاف داخل تيّار موالٍ، ويتمركز الاستقطاب حول رؤوس ثلاثة، تتباين المواقف بينها على نحو ‏خلافي واضح، تجاه غالبية المسائل المطروحة تقريباً‎..‎

– يشكو مرجع معني من قلة المعلومات التي تصله تباعاً حول ما يدور في الاجتماعات المغلقة بين ‏مسؤولين كبيرين‎!‎

– يحرص عدد من المصابين بفايروس كورونا إلى التعمية على الإصابة، لأسباب نفسية وشخصية، ‏وحتى سياسية‎!‎

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الجمهورية‎

– تلقّت مراجع سياسية أجوبة على سلسلة من الأسئلة التي طرحت حول مغادرة سفراء مجموعة ‏عربية بيروت تضمنت إستغرابا لاستغرابهم‎.

– أكد معنيون أن مرجعية دينية لا يمكن أن تسحب الغطاء عن مرجعية دستورية تمثّل الطائفة‎.

– قالت إبنة صاحب مستشفى معروف إن موازنة المستشفى معدومة وإنه مستمر حاليًا على ‏المردود المالي لإختبارات الـPCR ‎اليومية وإلاّ كان المستشفى في وضع مقلق جداً‎.‎

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‎ ‎الأنباء

– يوافق مرجع رسمي مع مرجع سياسي على ضرورة اتخاذ قرار جريء على المستوى المالي وذلك لمحاولة منع ‏الانهيار التام‎.‎

– تترقب جهات سياسية التداعيات المحتملة للانسحاب الأميركي المفترض من العراق على الوضع في مجمل المنطقة ‏وتحديدا في لبنان‎

المصدر: صحف