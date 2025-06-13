وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ إيرانية وسط تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2025 - 21:30

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ إيرانية وسط تل أبيب

منذ 14 mins 13 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة