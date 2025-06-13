إعلام العدو: محاولة إعتراض مسيرة قادمة من الشرق في أجواء الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 16:54

إعلام العدو: محاولة إعتراض مسيرة قادمة من الشرق في أجواء الجليل

منذ 38 mins 13 June، 2025
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