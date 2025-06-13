اعلام العدو: اطلاق صاروخين اعتراضيين على طائرات مسيرة قادمة من ايران فوق الاراضي السورية واللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 15:22

اعلام العدو: اطلاق صاروخين اعتراضيين على طائرات مسيرة قادمة من ايران فوق الاراضي السورية واللبنانية

منذ 19 mins 13 June، 2025
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