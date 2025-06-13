ابو عبيدة: يأتي العدوان على ايران بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء كما ننعى قادتها الكبار وشهداءها الذين ارتقوا جراء هذا الاعتداء الجبان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 15:22

ابو عبيدة: يأتي العدوان على ايران بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء كما ننعى قادتها الكبار وشهداءها الذين ارتقوا جراء هذا الاعتداء الجبان

منذ 49 mins 13 June، 2025
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