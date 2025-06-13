رئيس الحكومة اللبنانية: ندين بشدة العدوان “الاسرائيلي” الخطير على ايران الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 09:14

رئيس الحكومة اللبنانية: ندين بشدة العدوان “الاسرائيلي” الخطير على ايران الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

منذ 27 mins 13 June، 2025
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