إصابات جراء قصف الاحتلال تجمعات فلسطينيين ينتظرون المساعدات محيط منطقة الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 03:04

إصابات جراء قصف الاحتلال تجمعات فلسطينيين ينتظرون المساعدات محيط منطقة الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 36 mins 13 June، 2025
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