ترامب: المهاجرون غير النظاميين حولوا مجتمعات أمريكية كانت مثالية ذات يوم إلى مجتمعات من العالم الثالث – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 03:04

ترامب: المهاجرون غير النظاميين حولوا مجتمعات أمريكية كانت مثالية ذات يوم إلى مجتمعات من العالم الثالث

منذ 55 mins 13 June، 2025
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