كتائب القسام تدك تجمعاً لجنود وآليات العدو في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 22:28

كتائب القسام تدك تجمعاً لجنود وآليات العدو في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 31 mins 12 June، 2025
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