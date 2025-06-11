وزارة الصحة بغزة: النقص الحاد في وحدات الدم ناتج عن تراجع قدرة المواطنين على التبرع بالدم بسبب سوء التغذية ونقص الاحتياجات الأساسية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 23:24

وزارة الصحة بغزة: النقص الحاد في وحدات الدم ناتج عن تراجع قدرة المواطنين على التبرع بالدم بسبب سوء التغذية ونقص الاحتياجات الأساسية

منذ 40 mins 11 June، 2025
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